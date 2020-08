Johnson warnt vor zweiter Corona-Welle

Kurz zuvor hatte Premierminister Boris Johnson vor einer zweiten Coronavirus-Welle in Großbritannien gewarnt. In bis zu 30 Gebieten stiegen die Infektionszahlen „ein bisschen“ an, sagte Johnson am Donnerstag bei einem Besuch im nordenglischen North Yorkshire. Noch vor zwei Wochen hatte die Regierung eine allgemeine Maskenpflicht im Handel eingeführt. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe von bis zu 110 Euro.