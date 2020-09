Honig wird oft als Zuckeralternative genutzt, enthält aber kaum weniger Kalorien. Honig ist reich an Fruchtzucker und daher vor allem für Zuckerkranke nicht oder nur in Maßen geeignet. Auch Veganer müssen auf Honig verzichten. Das Produkt wird von Bienen hergestellt und fällt somit in die Kategorie der tierischen Produkte.