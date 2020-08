Autobahnen und Schnellstraßen - in Österreich gibt es etwa 2200 Kilometer davon - benötigen aufgrund ihrer Breite ähnlich wie Fotovoltaikanlagen viel Fläche. Diese wollen Wissenschaftler des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien und Partner in einem Forschungsprojekt für die Gewinnung von Sonnenenergie nutzen. Ein erster Prototyp einer energieerzeugenden Autobahnüberdachung soll bald getestet werden.