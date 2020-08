Um die Zeit bis zum Saisonstart in der Regionalliga zu überbrücken, versüßt man sich bei Austria Salzburg die Zeit mit einem Spaßturnier - allerdings mit ernstem Hintergrund. Am Samstag wird in Maxglan Bubble Soccer für den guten Zweck gespielt. Zuschauer sind erlaubt, Corona-Schutzmaßnahmen hat der Klub bereits in Testspielen geprobt.