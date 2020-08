Die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden gab es mit 78 erneut in Wien, die zweitmeisten in Oberösterreich mit 45. Salzburg und Niederösterreich verzeichneten je 15 Neuerkrankungen, das Burgenland zehn. In der Steiermark wurden vier neue Fälle gemeldet, in Tirol und Vorarlberg jeweils drei und in Kärnten zwei.