Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Nachmittag des 30. Juli mit seinem E-Bike auf der Forststraße Sonnleiten in der Gemeinde Ulrichsberg vom Grünwald kommend in Richtung Stollnberg. Kurz vor der Waldausfahrt in Stollnberg stürzte er aus unbekannter Ursache über eine leichte Böschung, wo er verletzt liegen blieb. Das E-Bike, der Helm und ein Schuh lagen auf der Forststraße.