Auch heuer laden die Salzburger Festspiele in sommerlichem Ambiente zu einem altbekannten Spektakel: Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ wird in Starbesetzung mit Tobias Moretti und Caroline Peters trotz Krisenzeiten am Salzburger Domplatz über die Bühne gehen. Die „Krone“ und die Salzburger Festspiele verlosen 150 x 2 Karten für den „Jedermann“ am 11. August auf dem Domplatz. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.