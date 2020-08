Menschenansammlung wegen Präsidentenbesuch

Am Mittwoch hatte sie zusammen mit dem Staatschef an einer Veranstaltung in Brasilia teilgenommen, bei der beide eine Schutzmaske trugen. Am Donnerstag löste der Präsident bei einem Besuch im Bundesstaat Piaui jedoch wieder eine Menschenansammlung aus, als er auf einem Pferd ritt, und zog sich die Maske herunter, bevor er weiter zu einer Zeremonie nach Bahia reiste.