North-London-Derby im Londoner Wembley Stadium - am morgigen Samstag findet das FA-Cup-Finale statt, die Ausgangslage verspricht enorme Spannung. Nach dem überraschenden Europa-League-Aus gegen Olympiakos Piräus und einem enttäuschendem achten Platz in der Premier League bleibt dem Arsenal FC nur noch ein Spiel, um die Saison zu retten. Der FC Chelsea hingegen kann nach der Qualifikation für die Champions League mit breiter Brust in das Finalspiel gehen. Auch einen Österreich-Bezug gibt‘s: Kommentiert wird das Spiel auf DAZN unter anderem von Helge Payer.