Bewährtes und Unkonventionelles überall in der Stadt

Mit viel Kreativität und Fantasie, aber auch mit der in Corona-Zeiten gebotenen Sensibilität wurde beim Salzburger Musik-, Kunst- und Performance Festival ein vielfältiges und hochwertiges Programm an zeitgenössischer Kultur diverser Genres bis hin zur Volkskultur geboten. Bei freiem Eintritt sorgten namhafte heimische Kulturinstitutionen und Künstler für Aufführungen und künstlerische Zusammenkünfte unter anderen im Hof Wolf-Dietrichsruh, Innenhof Neue Residenz, Heckentheater und Zwergerlgartenpavillon im Mirabellgarten, Bürgerspitalshof, dem Innenhof des Spielzeug Museums und im Volksgarten-Theaterzelt. Zudem wurden die Christus- und Kollegienkirche, der Wallistrakt sowie die Stadtgalerie zur Bühne und mehrfach bespielt.