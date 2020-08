COVID-19: Vietnam verbietet Handel mit Wildtieren

Die Bären würden in der Wildnis nicht überleben, daher bleiben sie im Bärenschutzzentrum. Nur Tage, nachdem die beiden Bären aus dem illegalen Handel beschlagnahmt wurden, kündigte Vietnam am 24. Juli ein Verbot für den Import und Handel mit Wildtieren und ihren Teilen an. Darüber hinaus will Vietnam auch gegen den Online-Verkauf von Wildtieren vorgehen, der vermehrt in der Region auftritt. Als einer der größten Verbraucher von Wildtierprodukten weltweit ist dies ein wichtiger Schritt nicht nur, um der nächsten Pandemie vorzubeugen, sondern auch, um Wildtiere vor der Wilderei sowie der Ausbeutung für menschlichen Konsum, beispielsweise für Bärengalle als angebliches Heilmittel, zu schützen.