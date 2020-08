Nachtzüge „sehr gut gebucht“

Mit Anfang August gehen wieder alle „Nightjet“-Linien - also Nachtzüge - der Bundesbahnen in Betrieb. Hier seien die Buchungen bei einigen Verbindungen „schon recht gut“. Die Corona-Krise zeige, dass Kunden nun weniger gern in Flugzeuge steigen würden. „Da punktet der Nachtzug besonders“, sagt der ÖBB-Sprecher. Die Schlafwagen seien „sehr gut gebucht“. Das Angebot der Privatabteile im Liege- und Sitzwagen werde „gut angenommen“.