Die am Donnerstag in Florida gestartet Trägerrakete mit dem Marsrover „Perseverance“ an Bord hat nach Angaben der NASA technische Probleme. Daten würden darauf hindeuten, dass die Rakete in einen Sicherheitsmodus umgeschaltet habe, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Donnerstag mit. Möglicherweise sei ein Teil des Raumschiffs im Schatten der Erde zu kalt geworden.