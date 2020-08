„Sturm hat Sandro Ingolitsch am Zettel!“ Das war bereits am 6. Juli in der „Steirerkrone“ zu lesen. Nun scheint Schwung in den Transfer zu kommen. Der Rechtsverteidiger, der seinen Vertrag in St. Pölten nicht mehr verlängert hat, steht mit den Schwarzen bereits in intensiven Verhandlungen. Wie man hört, soll der 23-Jährige, der die Salzburg-Akademie durchlaufen hat, trotz anderer Angebote einen Wechsel an die Mur favorisieren.