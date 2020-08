Zahlreiche Begegnungen mit Schlangen

Erst am Dienstagnachmittag war im Bereich der Matschacher Alm bei Feistritz im Rosental eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt von einer Schlange gebissen worden. Die Frau musste mit Blutdruck- und Kreislaufproblemen ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Kurz davor hatte bereits eine Servicekraft bei ihrer Arbeit in einem Villacher Hotel eine Schlange entdeckt. Weniger zufällig kam es dagegen zu einem Schlangenbiss im Zuge eines Polterabends in der Steiermark Anfang Juli.