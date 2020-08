Nach Gelbsperre bereit für das große Finale

Nach seiner zuletzt abgesessenen Gelbsperre ist der von den Bullen ausgebildete und über Anif in Ried gelandete Reiner im Finale in der Startelf gesetzt. Sein persönliches Saisonresümee fällt positiv aus. „Ich habe eine gute Entwicklung gemacht, mich immer wieder in die Mannschaft gekämpft und richtig gute Spiele absolviert“, erklärt der 23-Jährige, der von seinem Coach immer positives Feedback bekam. Besonderen Druck verspürt er keinen. „Den hast du bei jedem Spiel. Sicher ist dieses besonders. Klagenfurt will uns den Aufstieg vermiesen, aber wir sind die bessere Mannschaft und werden sicher nicht leichtsinnig agieren.“