Ab Samstag gilt’s, dann starten die Festspiele in ihre 100. Saison. Eine künstlerische Leistungsschau in der viel zu engen Covid-Corsage, die das bunte Treiben an der Salzach auf ein Minimum, nämlich bis zum 31. August, verkürzte. Einer der leuchtendsten Sterne ist Tobias Moretti - der Hansdampf in allen Gassen der Mozartstadt: der „Jedermann“, der TV- und Kino-Mime und der Fernsehmoderator.