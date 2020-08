Trainer Didi Kühbauer und Rapids Spieler wissen, was sie an Stefan Schwab, der gestern in Saloniki mit PAOK verhandelte, hatten. Als Kapitän ist man in Hütteldorf nicht nur am Feld gefordert. Jetzt muss ein neuer „Prellbock“ her. Goalie Paul Gartler bleibt indes bis 2021.