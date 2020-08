Von wegen Sommerloch im heimischen Fußball! Der Platz in der Bundesliga sowie eine gut funktionierende Akademie samt herzeigbarer Infrastruktur rief in Mattersburg durchaus interessierte Investoren auf den Plan. So klopfte der ungarische Milliardär und Orbán-Vertraute Lőrinc Mészáros an, Besitzer mehrerer Klubs im Osten, was „Krone“-Informationen zufolge dem Team um SVM-Vizepräsident Hans Georg Deischler dann „politisch doch zu heiß“ gewesen ist. Verhandelt wird weiter mit Vertretern jener Gruppe um den US-Chinesen Chien Lee, der unter anderem den FC Nizza oder den Struber-Klub Barnsley besitzt, sowie mit mindestens einer weiteren Investoren-Gruppe.