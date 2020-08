Der beste Steirer-Klub (derzeit Rang acht) ist unter Coach Philipp Semlic gerüstet: Nach Heimkehrer Daniel Gremsl wird auch Ex-Hartberger Philipp Siegl (zuletzt Horn) in die Oststeiermark zurückkehren. „Eine junge, einheimische Truppe soll nächste Saison angreifen“, sagt Loidl. Wie viele Fans beim Neustart den Angriff mitverfolgen dürfen, ist offen. Laut letzter Abstimmung lassen die Klubs Gäste-Fans vorläufig nicht in die Stadien. „Das trifft uns in den Spielen gegen Linz, Steyr oder GAK, da werden wir statt 2500 oder 3000 halt nur 1500 reinlassen“, sagt Loidl.