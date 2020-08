„Das ist mal eine Abkühlung“, lachen Kristian und Ursula Philipp. Zusammen mit ihren Enkerl Ben und Marie planschten sie am Donnerstag auf der Murinsel in St. Michael im erfrischend kalten Fluss. Die Mur hat derzeit keine zehn Grad – und bietet an Tagen wie diesen eine echte Abkühlung. Vielerorts wurde am Donnerstag die 30-Grad-Marke geknackt. Spitzenreiter war Maria Alm mit 30,4 Grad, gefolgt von Mattsee (30,3 Grad).