Diese 285 Exemplare sorgen bei uns für gehörige Unruhe, weil sie weit mehr Fische töten, als sie fressen können. So ist der Bestand ganzer Fischzuchten den gefräßigen Räubern zum Opfer gefallen. In manchen Flussstrecken findet sich sogar kein einziger fangfähiger Fisch mehr – beim Land wurden Schäden in Höhe von 500.000 Euro gemeldet. „Wir haben dramatische Rückgänge bei den Fischbeständen, Kärnten hat ein Fischotterproblem“, ist der zuständige Landesrat Martin Gruber überzeugt.