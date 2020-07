Auch Kapitän Mirnes Becirovic (der gestern um zwei Jahre bei FAC verlängerte) ist gesperrt – von fehlender Motivation will der Ex-Klagenfurter (2014 stieg er mit Austria in die 2. Liga auf!) aber nichts wissen. „Eines ist sicher: Wir lassen uns gegen Ried nicht hängen, geben Vollgas von der ersten Minute an, wollen uns rein gar nichts vorwerfen lassen – das hab ich meinen Jungs so eingeimpft, darauf kann sich Austria verlassen!“, betont der 31-Jährige.