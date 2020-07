Ein 28-jähriger Gleitschirmflieger aus Österreich ist am Dienstag in Slowenien tödlich verunglückt. Der Mann startete gemeinsam mit einem Freund gegen 13 Uhr von dem Berg Kobala oberhalb von Tolmin im Soca-Tal. Am Abend wurde die Polizei alarmiert, dass er vermisst werde. Bei einer Suchaktion konnte der Mann in der Nacht auf Mittwoch auf dem Hang von Vrsic nur noch tot geborgen werden.