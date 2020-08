Das Programm während Corona hatte es in sich - 25 Siege in 28 Matches! Nach seinen zwei Titeln bei den Exhibitions in Berlin gönnte sich Tennis-Star Dominic Thiem eine kurze Auszeit in Deutschland. „Ich hab‘ mit Freunden zwei Städte besucht, sehr lässig ...“ Nun laufen die Vorbereitungen auf das Tour-Comeback auf Hochtouren, seit Mittwoch tankt der 26-Jährige Kondition in der Südsteiermark. Reinprecht, der früher mit Arnold Schwarzenegger, Heinz Kinigadner oder Walter Schachner zusammengearbeitet hatte, überwacht penibel das Programm.