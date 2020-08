Der schiefe Turm ist aktuell nicht die einzige große Attraktion in Pisa! Auch der Fußballklub sorgt derzeit für mächtig Euphorie, klopft als Aufsteiger in der Serie B an die Tür zu den Play-offs - nur ein Sieg im heutigen Spiel gegen Frosinone fehlt, um das Ticket für die Aufstiegsspiele zur großen Serie A zu fixieren.