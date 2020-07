Ein 68 Jahre alter Deutscher ist am Donnerstag in Lurnfeld beim Landeanflug mit seinem Paragleiter aus zwei Metern Höhe zu Boden gestürzt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, dürfte ein Strömungsabriss für den Unfall verantwortlich gewesen sein. Der 68-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.