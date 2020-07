Das Glück, das Sandra Mocnik am Mittwochabend hatte, ist kaum in Worte zu fassen. Als die Unwetter Graz heimsuchten und vielerorts Schaden anrichteten, fuhr die 52-Jährige mit ihrem roten Mazda auf der Stiftingtalstraße stadteinwärts. Sie kam von der Straße ab und landete im Bach - der hatte sich in einen reißenden Fluss verwandelt.