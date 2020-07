Neue Unterkunft für sieben Millionen Euro

In ihrer Rede zu den Rekruten aus vier Bundesländern (von denen einige in der Hitze umkippten) warb Tanner um Unterstützung für das Heer: „Unser Bundesheer ist unsere Sicherheitsgarantie!“ Die sieben Millionen Euro für das neue Unterkunftsgebäude in Holzriegelbauweise sieht sie jedenfalls gut investiert: „Damit wird Feldbach zu einer Vorzeigekaserne für ganz Österreich.“ Außerdem wiederholte die Ministerin, dass heuer 15,82 Millionen Euro in militärische Infrastruktur in der Steiermark (Feldbach, Gablenz, Zeltweg, Hieflau, Seetaler Alpen) fließen - nächstes Jahr folgen 11,88 Millionen. Dazu gab sie durch ihren Sprecher auch ein Bekenntnis zum Kauf neuer Hubschrauber für Aigen ab .