Mitarbeiter jede Woche freiwillig zum Test

55.000 Beschäftigte arbeiten normalerweise in der Tiroler Tourismusbranche. Nicht erst seit der Aufregung um den Corona-Cluster in St. Wolfgang geht die Angst um, dass auch in einer Tiroler Region wieder vermehrt Fälle auftreten und Betriebe im schlimmsten Fall dichtmachen müssen. Um das zu verhindern, spricht sich Gerber für flächendeckende Tests aus - und das wöchentlich. Man sei derzeit beim Aufbau der entsprechenden Infrastruktur, erklärt er. Die Quarantäne-Bestimmungen müssten aber so gestaltet sein, dass nicht gleich ein ganzer Betrieb lahmgelegt werde. Der Hotellerie-Obmann hofft, dass die Tests spätestens in der Wintersaison zur Routine gehören. Man will Gästen und Mitarbeitern Sicherheit vermitteln. Und damit wohl auch das Image aufpolieren.