Zwei Shops als Partner

Neben Innsbruck gibt es dieses neue Modell auch in Salzburg, Linz und Wien. In Innsbruck sind zwei Shops als Partner mit im Boot. Die Lieferung ist neben den Werktagen auch an Sonn- und Feiertagen möglich. Unter der Woche ist die Hauptzustellzeit von 18 bis 20 Uhr. Am Wochenende sei laut Schreiber „ein vermehrtes Aufkommen an Bestellungen um 11 Uhr vormittags zu erkennen“. Getränke, Semmeln sowie diverse Snacks werden am häufigsten bestellt.