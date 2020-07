Volkspartei erhielt seit 2015 insgesamt 6560 Euro

Die Volkspartei selbst habe seit 2015 insgesamt 6560 Euro an Sponsoring von der Commerzialbank erhalten, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. 3100 Euro seien an die Bezirkspartei in Mattersburg, insgesamt 3450 Euro an die 19 Gemeindeparteien und zehn Euro als einmalige Spende an die Bezirkspartei geflossen, so Sagartz. Die Landespartei und die anderen Teilorganisationen im Bezirk hätten kein Geld von der Commerzialbank erhalten.