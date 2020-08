Die Nachfrage aus der Luftfahrtbranche brach enorm ein, aus der Autoindustrie gibt’s „Signale in die richtige Richtung“, sagt Gerald Mayer. Täglich bewertet der AMAG-Chef mit seinem Team die Situation neu. Trotz aller Schwierigkeiten blickt der Mühlviertler an der Spitze des Aluminiumherstellers positiv in die Zukunft.