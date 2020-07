Vor dem Turnier, das am Freitag mit Verspätung beginnt, fühlt sich der ebenso geniale wie exzentrische Star an die Behandlung von „Laborratten“ erinnert. Denn die WM, die bis Mitte August dauert, findet als eines der ersten Sportevents seit Beginn der Coronavirus-Krise wieder vor Zuschauern statt. Sie gilt als Pilotprojekt für größere Sportereignisse wie die Formel 1 oder den Fußball-Betrieb in der englischen Premier League. „Irgendwo muss man ja anfangen“, ätzte der fünffache Weltmeister O‘Sullivan, „dann fängt man eben mit den Snooker-Spielern an“.