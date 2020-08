Hilfe suchend wandte sich Ferdinand M., betagter Pensionist, an uns. Der Wiener war der Meinung, bei einem Gewinnspiel von 3Pagen den Hauptgewinn von 3000 Euro gemacht zu haben. Steht in der Nachricht doch unter anderem, es handle sich um einen „persönlichen Scheck“. Und in der Tat erweckt das Gewinnschreiben des Versandhauses auf den ersten Blick den Eindruck, man könnte den Haupttreffer gelandet haben. Erst im Kleingedruckten erfährt man, was wirklich Sache ist. Nur der große Gewinner - und der werde erst ausgelost - bekommt 3000 Euro. Alle Teilnehmer erhalten einen Einkaufsscheck über 3 Euro.