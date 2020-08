Überraschungs-Comeback

Es folgte eine restlos ausverkaufte Großbritannien-Tour im Herbst 2019 und weiterer Bildschirm-Ruhm, in dem der 1982er Song „Love My Way“ im Oscar-nominierten Film „Call Me By Your Name“ zum berühmten Einsatz kam. Kam 20 Jahre nach der Reunion waren die Psychedelic Furs also fast schon populärer als in den fetten 80er-Jahren, nur neue Songs waren noch immer nicht in Sicht. Selbst Richard Butler gab in den wenigen Interviews immer wieder mal zu, dass man es langsam leid wäre als vertonter Nostalgie-Zirkus durch die Welt zu fahren und sich nicht noch einmal völlig neu von Kreativität leiten zu lassen. Und fürwahr - 29 geschlagene Jahre nach dem letzten Output „World Outside“ erscheint nun mit „Made Of Rain“ tatsächlich ein 50-minütiger Langspieler, mit dem wohl selbst die treuesten Fans nicht mehr wirklich rechnen konnten.