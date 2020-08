Der flüchtige Häftling, der am Dienstag nicht mehr von einem genehmigten Freigang zurückkehrte, hätte nur mehr 14 Tage hinter schwedischen Gardinen verbringen müssen. Das schien ihm wohl zu lange, jetzt wird nach ihm gefahndet. Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagmorgen im forensischen Zentrum ab. Ein 38-Jähriger, der in einer der offenen und in der Nacht nicht kontrollierten Wohngruppen untergebracht war, hatte sich erhängt. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet.