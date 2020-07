Rätsel gibt der Polizei die Entdeckung zweier Verletzter in einem Wohnhaus im Vorarlberger Lustenau auf. So fanden Beamte am Donnerstag einen Mann mit drei Messerstichen im Bauch vor, zudem eine Frau, die eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte. Wie es zu den Verletzungen kam, ist gänzlich unklar.