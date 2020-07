„Graue Wölfe“ bekannt für Gewaltbereitschaft

Ähnlich sieht das auch Stadtrat Walter Thaler: (GKL) „Schon Anfang des Jahres berichtete die ,Krone’ über die Umtriebe der ,Grauen Wölfe‘ in Kufstein, zwischenzeitlich hat uns die Realität dieser aus der Türkei gesteuerten, gewaltbereiten Gruppierung im Juni bei öffentlichen Ausschreitungen in Wien eingeholt. Auf die Problematik in Kufstein bezogen kann ich nur nochmals wiederholen, dass der Bürgermeister seiner Pflicht nachkommen müsste und nicht die Augen verschließen darf, da hier ja eindeutige Fakten vorliegen. Wir haben in der letzten Stadtratssitzung bereits nachgefragt, wie die Sache nun gehandhabt wird, aber bis dato keine konkreten Antworten von Seiten des Gemeindeoberhauptes bekommen.“