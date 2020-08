„Die exotischen Schildkröten stellen eine unterschätzte Bedrohung für unsere Schützlinge dar. Denn sie verdrängen diese aus ihrem Lebensraum, da sie mit diesen um Nahrung und Lebensraum konkurrieren“, ist Nationalpark-Direktorin Elisabeth Klauser besorgt. Tatsächlich werden immer mehr Panzertiere, die ursprünglich aus Nordamerika stammen, von ihren Besitzern in den Donauauen bei Hainburg ausgesetzt. „Oft rein aus falsch verstandener Tierliebe“, so der bekannte Ökoexperte Kurt Kracher, der die Schildkröten-Heimat von Dutzenden „Expeditionen“ in die grüne Wildnis bestens kennt.