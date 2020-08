Aus Resten der Altpapieraufbereitung wird in der Anlage künftig Biogas hergestellt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in wenigen Wochen hier ein innovatives Biogas als alternativen Energieträger erzeugen werden“, erklärt Geschäftsführer Eberhard Reil. Sollte alles reibungslos funktionieren, will man das Gas künftig zur Herstellung von Schnellbindemittel verwenden.