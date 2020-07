In einem Kreisverkehr in Wels wurde eine Pensionistin (80) auf dem E-Bike am Donnerstag um 9.30 Uhr von einer unbekannten Autolenkerin gestreift, stürzte. Die 80-Jährige wurde verletzt, von der Unfalllenkerin fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.