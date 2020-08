Heute schon an morgen denken – gerade in Zeiten der Krise ist das ein Gebot der Stunde. Auch die Jugend ist da keine Ausnahme. Wie eine neue Studie zum „Jungen Wohnen“ in Niederösterreich zeigt, geht deshalb auch der Trend bei jungen Erwachsenen zum Eigenheim. Aber auch die Nähe zur Natur spielt eine große Rolle.