In der obersteirischen Gemeinde hatte sich in den vergangenen Tagen ein kleiner Cluster gebildet. Die Infektionen dürften auf eine Urlauberfamilie zurückzuführen sein, die in Wald - einem klassischen Sommerfrische-Ort mit einem Badesee und vielen Wandermöglichkeiten - Urlaub machte. Der erste Fall trat am 22. Juli auf.