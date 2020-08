Von Zirl nach Südafrika: Wie alles begonnen hat

Vor zwei Jahren verließen Markus Gspan und seine Frau Natasha mit ihren beiden Kindern, Tobias und Tiana, ihre Heimat Tirol und wanderten in die südafrikanische Küstenstadt Jeffreys Bay (Jbay) aus. Die Folgen der Corona-Krise machten auch vor dieser Region keinen Halt und zeigen sich besonders in den so genannten „Homelands“. In diesen Slums herrscht große Armut, die durch die Corona-Pandemie und die Lockdown-Situation zusätzlich verstärkt wurde. Der Großteil der Bewohner hat keine Chance mehr auf Arbeit und kämpft Tag für Tag ums Überleben.