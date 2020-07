„Ging in Richtung Vergewaltigung“

Ihr Retter habe sie und ihre Freundin dann überredet, doch in ein Hotel zu gehen. Zur Sicherheit begleitete er sie, was sich als weiterer Glücksfall entpuppen sollte. „Denn dann kamen vier Typen rein, die sich auf Französisch unterhalten haben, dass sie meiner Freundin Inge und mir was antun wollten. Ich glaube, das ging in Richtung Vergewaltigung“, erzählte Verona Pooth weiter. Der junge Soldat habe sie wieder beschützt und die Männer vertrieben.