Kulanz von Mobilfunk-Anbieter

Anfang März, kurz vor den Corona-Beschränkungen, verbrachte Herbert S. einen Urlaub in der Türkei. Nicht schlecht staunte der Oberösterreicher nach seiner Rückkehr, als auf seiner Handyrechnung Internet-Roaminggebühren von 60 Euro verrechnet wurden. „Ich hatte die mobilen Daten deaktiviert“, beteuerte der Leser in seinem Schreiben. Laut Drei gibt es Apps, die auch außerhalb der mobilen Daten Datenpakete abfragen. Man rate deshalb, Datenroaming stets über Drei direkt zu deaktivieren. In Kulanz werden Herrn S. die Kosten nun gutgeschrieben.