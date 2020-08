„Unser Angebot richtet sich an rund 22 Personen. Ich bin sehr froh, Frauen einen geschützten Wohnraum bieten zu können, die von akuter und verdeckter Wohnungslosigkeit betroffen sind oder sich in prekären Wohnsituationen befinden“, so Hans Aigner, Geschäftsführer der TSD. Es stehen sechs Zimmer als Übergangswohnform zur Verfügung, drei Zimmer können als Kurzzeitplätze genutzt werden.