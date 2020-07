Deutsche Corona-Leugner und Rechtsextreme wollen am Samstag in Berlin das „Ende der Pandemie“ feiern. Dass in Deutschland die Infektionszahlen jüngst wieder im hohen dreistelligen Bereich pro Tag steigen und das Land seit Beginn der Corona-Krise mehr als 200.000 Infizierte und 9100 Tote zu verzeichnen hat, zählt offenbar nicht. Eine halbe Million Teilnehmer kündigen die Veranstalter auf Facebook für den 1. August weiterhin an, gegenüber der Polizei haben sie die erwartete Teilnehmerzahl aber bereits nach unten korrigiert: auf rund 10.000.