Einreise weiterhin nur in Ausnahmefällen

Ab 1. September soll nach Angaben des Außenministeriums in Tokio weiteren Ausländern die Wiedereinreise erlaubt werden, darunter den Ehepartnern und Kindern von Japanern. Touristische Reisen nach Japan sind aber auch dann weiterhin nicht erlaubt. Wegen der Pandemie hat Japan die Einreise von Reisenden aus mehr als 140 Ländern verboten. Im Mai wurde ein historischer Einbruch an Besucherzahlen vermeldet. Nur 1700 ausländische Gäste hatten das Land besucht.